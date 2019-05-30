Управление координации деятельности органов внутренних дел Мирзо-Улугбекского района переехало в новое здание, сообщила пресс-служба ГУВД Ташкента.

С 30 мая управление располагается по адресу: ул. Буюк Ипак Йули, д. 243 (махалля «Нодира Бегим», ориентир — бывшее УВД Ташкентской области, напротив парка культуры и отдыха «Гульшан»). Телефон дежурной части: 71−267−33−50, 71−267−33−62 или 102.

1-й отдел внутренних дел УКД ОВД Мирзо-Улугбекского района теперь стал 6-м отделом внутренних дел и переехал по адресу: ул. Бузбозор, д. 4 (ориентир — Управление миграции и оформления гражданства ГУВД Ташкента, отдел МиОГ Мирзо-Улугбекского района). Отдел обслуживает районные махалли «Олмачи», «Подшобог», «Элобод», «Буюк Ипак Йули» и «Турон». Телефон 6-го отдела: 71−260−15−60 или 102.