ЮНИСЕФ приветствовал возвращение детей в Узбекистан из зоны вооруженных конфликтов на Ближнем Востоке. 30 мая граждане специальным авиарейсом были доставлены из Дамаска в Ташкент по поручению президента Шавката Мирзиёева.

«ЮНИСЕФ приветствует решимость руководства Узбекистана взять на себя ответственность за детей, которые являются гражданами этой страны или родились у их граждан, и принять меры по недопущению того, чтобы дети становились лицами без гражданства, — приводит ИА „Дунё“ слова главы представительства ЮНИСЕФ в Узбекистане Саши Грауманна. — Любое решение, которое может повлиять на ребенка, включая его репатриацию, всегда должно основываться на определении того, что отвечает наилучшим интересам ребенка».

Оно должно соответствовать международным правовым стандартам, которые защищают права и благополучие детей, включая Конвенцию о правах ребенка, Пекинские правила по отправлению правосудия в отношении несовершеннолетних и Гаванские правила, касающиеся несовершеннолетних, лишенных свободы, сказал он.

Саша Грауманн отметил, что большинство из этих детей родились в зонах конфликта или направились туда со своими родителями. Все они являются жертвами глубоко трагических обстоятельств и крайних нарушений их прав. Дети, возвращающиеся из зоны вооруженных конфликтов, возможно, были свидетелями ужасных сцен или вынужденно совершали насильственные действия. Многим детям потребуется специализированное психосоциальное консультирование.

«В связи с этим ЮНИСЕФ подтверждает свое предложение об оказании помощи Узбекистану в решении проблемы детей, ранее связанных с вооруженными группами или находящихся под их контролем», — заявил глава представительства ЮНИСЕФ.