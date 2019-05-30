На строящемся объекте в Приозерском районе Ленинградской области России 27 мая произошло обрушение строительных лесов. Среди семи пострадавших от происшествия — четверо граждан Узбекистана, сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел со ссылкой на генеральное консульство Узбекистана в Санкт-Петербурге.

Ганишер Ташмаматович Хасанов (1987 г. р.) и Сами Хамидович Касимов (1970 г. р.) эвакуированы вертолетом в Ленинградскую областную клиническую больницу, туда же помещен Фазлиддин Мирзараимович Шамаматов (1992 г. р.)

Мансур Абдурахманов (1983 г. р.) доставлен во Всеволжскую клиническую межрайонную больницу.

По данным Следственного отдела Приозерска Ленинградской области, пострадавшие — рабочие, которые участвовали в строительстве каркаса главной трибуны на автодроме «Игора Драйв». На леса обрушился нависавший над ними железобетонный козырек.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 216 Уголовного кодекса России (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

Генконсульство установило контакты с соответствующими структурами Ленинградской области и держит ситуацию на контроле.

Граждане Узбекистана, находящиеся на территории Северо-Западного федерального округа России, могут при необходимости обращаться в генеральное консульство страны в Санкт-Петербурге по телефону: +7−965−029−41−49.