Golden House расширяет возможности приобретения квартир в новом британском квартале Greenwich. Компания запускает предложение, которое позволит сделать покупку жилья еще доступнее:

под 0% годовых на остаток суммы;

отсутствие первоначального взноса при оформлении рассрочки сроком до одного года;

минимальный пакет документов для оформления: паспорт и ИНН;

остаток выплачивается ежемесячно равными частями до погашения полной стоимости недвижимости.

Основные условия рассрочки

Первоначальный взнос осуществляется в течении трех банковских дней. Оставшаяся сумма будет выплачиваться ежемесячными равными долями. К тому же допускается досрочное погашение долга.





Что значит 0%

Это ставка процента, равная нулю. То есть компания не начисляет проценты на остаток долга, как это делается при оформлении ипотеки в банках.

При рассрочке стоимость 1 кв. м рассчитывается за исключением всех имеющихся скидок и затем фиксируется в договоре. Она остается неизменной даже при повышении цен на строительство.

Условия оформления рассрочки в британском квартале Greenwich:

до одного года — без первоначального взноса, скидка 20% на общую стоимость;

до двух лет — первоначальный взнос 15%, скидка 15% на общую стоимость;

до трех лет — первоначальный взнос 20%, скидка 10% на общую стоимость;

до четырех лет — первоначальный взнос 25%, скидка 5% на общую стоимость;

до пяти лет — первоначальный взнос 30%, скидка не назначается.

Подробную информацию можно получить в офисе продаж.

Телефон офиса продаж: (+998) 78−150−11−11

Адрес: Мирзо-Улугбекский р-н, ул. Осие, 1

Ориентир: ЖК «Новомосковская»

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