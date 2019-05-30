Golden House расширяет возможности приобретения квартир в новом британском квартале Greenwich. Компания запускает предложение, которое позволит сделать покупку жилья еще доступнее:
- под 0% годовых на остаток суммы;
- отсутствие первоначального взноса при оформлении рассрочки сроком до одного года;
- минимальный пакет документов для оформления: паспорт и ИНН;
- остаток выплачивается ежемесячно равными частями до погашения полной стоимости недвижимости.
Основные условия рассрочки
Первоначальный взнос осуществляется в течении трех банковских дней. Оставшаяся сумма будет выплачиваться ежемесячными равными долями. К тому же допускается досрочное погашение долга.
Что значит 0%
Это ставка процента, равная нулю. То есть компания не начисляет проценты на остаток долга, как это делается при оформлении ипотеки в банках.
При рассрочке стоимость 1 кв. м рассчитывается за исключением всех имеющихся скидок и затем фиксируется в договоре. Она остается неизменной даже при повышении цен на строительство.
Условия оформления рассрочки в британском квартале Greenwich:
- до одного года — без первоначального взноса, скидка 20% на общую стоимость;
- до двух лет — первоначальный взнос 15%, скидка 15% на общую стоимость;
- до трех лет — первоначальный взнос 20%, скидка 10% на общую стоимость;
- до четырех лет — первоначальный взнос 25%, скидка 5% на общую стоимость;
- до пяти лет — первоначальный взнос 30%, скидка не назначается.
Подробную информацию можно получить в офисе продаж.
Телефон офиса продаж: (+998) 78−150−11−11
Адрес: Мирзо-Улугбекский р-н, ул. Осие, 1
Ориентир: ЖК «Новомосковская»
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