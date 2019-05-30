Система добровольной экологической маркировки продукции внедряется в Узбекистане с 1 января 2020 года, сообщило Министерство юстиции в Telegram-канале со ссылкой на постановление правительства от 27 мая.

Маркироваться будет продукция, при производстве, использовании, употреблении, транспортировке, хранении и утилизации которой оказывается наименьшее вредное воздействие на окружающую среду, здоровье населения и биологические ресурсы. Эко-маркировка будет проводиться аккредитованными органами.

Производители будут маркировать свою продукцию знаком экологической безопасности на добровольной основе, после получения соответствующего сертификата.

Документом запрещено использование слов «эко» и «eco» в наименовании, на упаковке, в товарно-сопроводительной документации продукции и при ее рекламе без наличия сертификата о добровольной экологической маркировке.

Маркировке не подлежат лекарственные средства, ветеринарные препараты, медицинские изделия, товары, содержащие вещества, препараты и смеси, классифицированные как токсичные, мутагенные, канцерогенные, опасные для окружающей среды.

Государственный комитет по экологии и охране окружающей среды определен уполномоченным органом по организации работ в сфере добровольной экологической маркировки продукции.