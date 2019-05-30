Всемирный банк одобрил проект «Содействие развитию детей в ранней возрасте» в Узбекистане на общую сумму 73,85 млн долларов. Проект направлен на улучшение качества и расширение доступа к дошкольному образованию, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе представительства банка.

Проект финансируется за счет кредита Международной ассоциации развития (МАР) в размере 59,5 млн долларов, а также грантов Глобального партнерства в интересах образования (ГПО) и Глобального партнерства для подходов, ориентированных на результаты (GPRBA) на сумму 14,35 млн долларов.

Условия обучения в дошкольных образовательных учреждениях по всей стране нельзя назвать оптимальными, отметили в пресс-службе. В частности, наблюдается острый недостаток преподавателей, а большинство из них имеют только среднее профессиональное образование.

Кроме того, отсутствует система оценки качества дошкольного образования для проверки подготовленности детей к начальной школе. В государственных дошкольных учреждениях неразвита инфраструктура, отсутствует оборудование и мебель, необходимые для обучения и развития детей.

Для решения этих проблем в рамках проекта будут профинансированы мероприятия, которые направлены на повышение качества дошкольного образования: улучшение инфраструктуры, развитие сотрудничества с частным сектором и проведение регулярной оценки качества дошкольного образования.

Проект будет содействовать разработке и внедрению альтернативных моделей дошкольного образования, включая дистанционное обучение. Они расширят доступ к дошкольному образованию детям, живущим в сельских и труднодоступных районах страны, и из малообеспеченных семей и устранит неравенство в доступе к системе образования по стране.

Кроме того, проект будет стимулировать развитие государственно-частного партнерства — до 140 дошкольных учреждений в городских районах страны будут предоставлять образовательные услуги населению. Это позволит правительству направить высвободившиеся средства на развитие дошкольных учреждений в сельских районах страны.

Как ожидается, к окончанию проекта в 2024 году уровень посещаемости ДОУ детьми достигнет 40% по Узбекистану. Более 1 млн детей будут посещать учреждения с улучшенной инфраструктурой, обеспеченные оборудованием, мебелью, учебно-методическими материалами, игрушками и игровыми площадками и компьютерной техникой.