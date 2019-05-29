Размер штрафа за незаконную порубку, повреждение либо уничтожение деревьев, кустарников, других лесных культур и молодняка повышен в несколько раз. Закон о внесении соответствующих поправок в Кодекс об административной ответственности подписал президент Узбекистана 28 мая

Согласно поправке в статью 79 Кодекса об административной ответственности, штраф для граждан теперь составляет от 5 до 10 МРЗП (ранее — от 1/3 до 1), для должностных лиц — от 10 до 15 МРЗП (ранее — от 1 до 3).

То же правонарушение, совершенное повторно в течение года после применения административного взыскания, влечет наложение штрафа от 10 до 15 МРЗП (ранее — от 1 до 3), а на должностных лиц — от 15 до 20 МРЗП (ранее — от 3 до 7).

Ранее сообщалось, что до 1 июня должна быть проведена полная инвентаризация деревьев и кустарников, высаженных в стране, в целях благоустройства, предотвращения эрозии почвы, опустынивания, в том числе деревьев, высаженных у дорог.