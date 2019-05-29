Картина «Чай» узбекского режиссера Шокира Холикова получила гран-при фестиваля короткометражных фильмов Entr'2 Marches, прошедшего в рамках 72-го Международного каннского кинофестиваля, сообщило УзА.

Творческий проект Entr'2 Marches посвящен проблемам людей с ограниченными физическими возможностями. По словам Шокира Холикова, на фестиваль подали заявки более 700 участников. Отобраны лучшие 20 кинокартин.

Фильм «Чай» — дипломная работа молодого режиссера, выпускника Государственного института искусств и культуры Узбекистана. Картина удостоилась призовых мест кинофестиваля PROlogue, молодежного творческого конкурса «Изхор», также была отмечена на международных кинофестивалях в Македонии, России, Индии, Казахстане, Кыргызстане и других странах.

Как отмечается в публикации в группе «Творческий Узбекистан», Шокир Холиков о победе своего фильма узнал, находясь в Ташкенте, поскольку не вошел в делегации «Узбеккино» и Союза молодежи Узбекистана.

Шокир Холиков. Фото: Лола Назарова / Facebook-группа «Творческий Узбекистан»



Entr'2 Marches — это проект Ассоциации парализованных людей Франции (APF). В конкурсе принимают участие фильмы продолжительностью до 26 минут, рассказывающие о жизни людей с ограниченными возможностями.

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