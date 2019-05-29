Конгратбай Авезимбетович Шарипов назначен первым заместителем министра высшего и среднего специального образования. Указ о назначении подписал 27 мая президент Узбекистана, сообщила пресс-служба Минвуза.

На посту он сменил Одила Абдурахманова, в апреле ставшего заместителем советника президента по вопросам развития науки, образования, здравоохранения и спорта.

Конгратбай Шарипов (1963 года рождения) до назначения — с 2017 года — работал ректором Туринского политехнического университета в Ташкенте.