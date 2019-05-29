Клиника EZGU NIYAT, которая успешно проводит сложные операции, расширила ряды своих специалистов кардиохирургами из Европы. Теперь операции на сердце регулярно выполняются не только у взрослых, но и у детей.

Многопрофильный медицинский центр EZGU NIYAT построен по европейским стандартам и оснащен современным медицинским оборудованием. Кроме отечественных специалистов, здесь также работают ведущие европейские кардиохирурги. Среди них — глава Фонда «Сердце Евразии» и известный швейцарский кардиохирург Пауль Фогт и российский кардиохирург Сергей Марченко. Ряды ведущих кардиохирургов Узбекистана расширяются: один из ведущих специалистов из Узбекистана — Ахмад Ирмухаммедов, который много лет работает в Дании, также начинает свою работу в центре.





Согласно статистике, каждый сотый ребенок появляется на свет с врожденным пороком сердца. Дети с таким заболеванием есть и в Узбекистане. Многие родители вынуждены за большие деньги лечить своих детей за рубежом.

В период с 3 по 18 июня в клинике EZGU NIYAT швейцарский кардиохирург Пауль Фогт проведет высокотехнологичные операции на сердце взрослым и детям от двух лет и старше.

Начиная с сентября хирургические операции на сердце в области детской педиатрии будут проводиться регулярно.





Врач Ахмад Ирмухаммедов начнет проводить хирургические операции у взрослых. Он уже более 19 лет успешно занимается кардиохирургией в датской клинике при университете Оденсе. Теперь узбекистанец возвращается на родину, чтобы оказать высококвалифицированную медицинскую помощь населению своей страны.

Ахмад Ирмухаммедов регулярно посещал Узбекистан, чтобы выполнять сложные операции. С 3 июня в клинике EZGU NIYAT он начнет принимать пациентов с заболеваниями сердца на постоянной основе.





В клинике EZGU NIYAT проводятся следующие виды лечения:

устранение врожденных и приобретенных пороков сердца;

аортально-коронарное шунтирование;

пластическая хирургия и протезирование клапанов сердца;

аневризма аорты;

ангиографические исследования;

диагностика и лечение сердечно-сосудистых стенозов.

Клиника оснащена новейшим современным медицинским оборудованием от известных голландских, немецких и финских компаний. Кроме того, операционные палаты клиники оборудованы SMS-панелями с твердым минералом, инновационным антибактериальным модулем, системами вентиляции класса «А» для защиты воздуха от различных бактерий, а также специальным оборудованием для производства кислорода.





Кроме того, в клинике работают и другие узкие специалисты высокой квалификации. Также здесь функционирует отделение интенсивной терапии и реабилитации.

EZGU NIYAT оказывает пациентам следующие услуги:

поликлиника;

функциональная диагностика;

физиотерапия;

озонотерапия;

лаборатория;

дневной и круглосуточный стационар.

В центре есть бесплатный интернет.

Благодаря европейским специалистам, работающим в клинике EZGU NIYAT, узбекистанцы имеют возможность получить высококвалифицированное лечение, не выезжая за границу.

Телефоны: (+998) 95−198−83−00, (+998) 71−241−93−00

Адрес: г. Ташкент, Шайхонтохурский р-н, ул. Олмазор, 4

Ориентир: ст. метро «Пахтакор», около здания Национального олимпийского комитета

Сайт: ezguniyat.uz

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