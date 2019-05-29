В Узбекистане могут появиться флагманские высшие учебные заведения. Такое предложение прозвучало на совещании под председательством президента Шавката Мирзиёева, посвященном развитию науки и высшего образования, во вторник.





Как сообщил заместитель премьер-министра по вопросам социального развития Азиз Абдухакимов в программе «Новости 24» телеканала «Узбекистан 24», флагманскими вузами могут стать Национальный университет, Ташкентский государственный технический университет и Самаркандский госуниверситет.

«Этим вузам должны будут придать приоритетное значение. Эта практика существует в России, Японии, Англии, где существуют флагманские вузы, а также сеть региональных, специализированных и негосударственных вузов», — отметил он.

По мнению вице-премьера, важным шагом в развитии высшего образования станет предоставление большей автономности вузам. «Они сами смогли бы определять направления, по которым они принимают студентов, исходя из того, какая есть потребность в экономике, какие предприятия заинтересованы в получении таких кадров», — сказал Азиз Абдухакимов.

Большое внимание планируется уделить созданию негосударственных вузов. «Важно привлекать и создавать больше частных вузов, которые могли бы конкурировать с государственными вузами», — отметил он.

Еще одно важное направление — переход к концепции «Университет 3.0», в рамках которой в вузах будет вестись широкая научная-исследовательская работа, созданы технопарки, лаборатории, инкубаторы и даже музеи.

Азиз Абдухакимов заявил, что для дальнейшего развития сферы образования Узбекистан должен присоединиться к Болонскому процессу для повышения конкурентоспособности отечественных кадров с высшим образованием на международном рынке.

На совещании у президента была отмечена необходимость создания научных школ на базе Национального университета Узбекистана и Ташкентского государственного технического университета, формирования нового поколения ученых в области нанотехнологий, материаловедения, физики полупроводников, биофизики и биохимии, биотехнологий.

Кроме того, создаются четыре постоянные комиссии в сфере высшего образования:

Первая комиссия будет заниматься анализом деятельности научно-исследовательских учреждений и оказывать практическую помощь в решении их проблем.

Задачей второй комиссии являются анализ и оценка учебного процесса и качества образования в высших учебных заведениях.

Третья комиссия займется анализом духовно-просветительской работы и реализацией пяти инициатив президента в вузах.

Привлечением соотечественников за рубежом, достигших весомых успехов в сфере высшего образования и науки, будет заниматься четвертая комиссия.