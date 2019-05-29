Судья административного суда Берлина в отставке, супруга президента Германии Эльке Бюденбендер поделилась опытом ФРГ в применении административного права. Симпозиум по вопросам конституционного и административного права прошел 28 мая в Ташкенте, сообщает корреспондент «Газеты.uz».

Эльке Бюденбендер отметила, что в Германии третья власть несет ответственность за доверие граждан правовой системе. Самое главное в законодательной деятельности государства и его органов — их служба гражданам.

«Независимость судебных органов власти и доверие граждан являются необходимыми условиями для функционирования правового государства. Деятельность судов влияет на поток инвестиций», — сказала Эльке Бюденбендер.

«Важно, чтобы граждане могли обращаться в судебные органы с целью защиты от решений государственных органов. Гражданин должен полагаться на право быть полностью выслушанным в ходе судебного процесса. В Германии гражданин может опротестовать решение государственного органа в административном суде. Но сначала сам государственный орган перепроверяет свое решение», — добавила первая леди Германии.

Эльке Бюденбендер заявила о необходимости различать обязательные к исполнению административные акты и акты, в которых существует возможность усмотрения в рамках законодательства. Она посоветовала судьям проверять, действовал ли государственный орган в рамках закона, если у него была возможность усмотрения при принятии определенных решений.

«Если закон предписывает обязательные нормы, вы должны действовать в рамках закона. Понятие справедливости и факты — разные вещи. Как судьи вы обязаны расследовать факты», — сказала она.

Говоря о проблемах административных судов в ФРГ, Эльке Бюденбендер сообщила, что самой большой проблемой административных судов является длительное рассмотрение дел. Она добавила, что большую поддержку судьям оказывают референдарии — юристы-стажеры, которые имеют стремление к знаниям и новый взгляд.

Руководитель региональной программы GIZ «Содействие правовой государственности в Центральной Азии» Йорг Пуделька заявил, что закон Узбекистана об административных процедурах, вступивший в силу в начале текущего года, — совершенно новый для правоприменителей в Узбекистане. Важно, как он будут применяться на практике и какое реальное их влияние ощутят граждане Узбекистана.

«Есть определенные сложности для их правильного применения. Поэтому важен обмен опытом со странами, где соответствующие законы давно действуют. Не нужно проходить весь путь самостоятельно и повторять ошибки, которые другие уже допустили», — считает Йорг Пуделька.

Он подчеркнул, что правовые изменения важны для привлечения инвестиций, роста экономики и динамичного развития общества.

Заместитель министра юстиции Узбекистана Есемурат Каньязов считает, что по истечении почти 20 месяцев после принятия концепции административной реформы созданы необходимые предпосылки для комплексной модернизации системы государственного управления. При этом, по его мнению, имеются некоторые трудности с эффективной реализацией норм законов.

Вице-президент Высшего административного суда земли Рейнланд-Пфальц Дагмар Вюнш в своем докладе рассказала о работе административного права в Германии.

«В Германии право быть заслушанным в суде существовало до 1976 года, то есть до создания административной процедуры, которая не является самоцелью. Административная процедура нужна для регулирования отношений между государством, государственным органом и гражданином на основе определенных правил», — поведала Дагмар Вюнш.

По ее словам, принцип заслушивания стороны служит тому, чтобы выяснить реальные фактические обстоятельства дела. Обязанностью государственного органа является применение этого принципа. Если все эти принципы выдержаны и процедура является прозрачной, любое решение в административной процедуре должно иметь обоснование, способствующее принятию гражданином решения административного органа.