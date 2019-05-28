С 24 по 26 мая в Бишкеке проходил этап Кубка мира Центральноазиатской лиги по конкуру. Соревнования принесли Узбекистану ряд ярких побед. Узбекские спортсмены завоевали три золота в личном зачете и одно в командном, а также три серебра и четыре бронзы.

Первый день

Конкур №1 — скоростной. Высота препятствий — 130 см:

первое место — Ержан Корабай (Казахстан);

второе место — Абдурахмон Абдуллаев (Узбекистан);

третье место — Иброхим Шокиров (Узбекистан).





Конкур №2 — две фазы. Высота препятствий — 120−130 см:

первое место — Саидамирхон Тургунбаев (Узбекистан);

второе место — Окил Собиржонов (Узбекистан);

третье место — Бекзод Курбанов (Узбекистан).

Второй день

Конкур №3 — командный кубок наций. Высота препятствий — 120−130 см.

первое место — команда Узбекистана: Саидамирхон Тургунбаев, Абдурахмон Абдуллаев, Гайрат Назаров, Окил Собиржонов;

второе место — команда Кыргызстана;

третье место — команда Казахстана.





Конкур №4 — высота препятствий — 140 см.

первое место — Александр Тишков (Казахстан);

второе место — Камиль Сабитов (Кыргызстан);

третье место — Саидамирхон Тургунбаев (Узбекистан), Окил Собиржонов (Узбекистан) — с одинаковыми результатами.

Конкур №5 — высота препятствий — 120 см.

первое место — Темур Азизов (Узбекистан);

второе место — Саидамирхон Тургунбаев (Узбекистан);

третье место — Бекзод Курбанов (Узбекистан).

Третий день

Конкур №6 — FEI World Cup Grand Prix. Высота препятствий — 150−160 см.

первое место — Гайрат Назаров (Узбекистан);

второе место — Камиль Сабитов (Кыргызстан);

третье место — Умид Камилов (Узбекистан).





В перерыве между соревнованиями председатель Федерации современного пятиборья и вице-президент Федерации коневодства и конного спорта Узбекистана Бахромжон Газиев, который участвовал там в качестве спортсмена, и президент Федерации современного пятиборья Кыргызстана Валерий Новиков подписали меморандум о взаимном сотрудничестве.





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