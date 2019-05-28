Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило долгосрочный и краткосрочный кредитный рейтинг АКБ «Туронбанк» на уровне В/В с прогнозом «Стабильный».

Позитивное рейтинговое действие отражает существенное улучшение показателей капитализации банка после значительного вливания капитала государственными структурами. Это обусловило увеличение его базы капитала более чем в три раза.

Значительное увеличение капитала позволит «Туронбанку» увеличить рост кредитования, в частности государственных проектов.

С 2012 года кредитный рейтинг «Туронбанка» был на уровне В-/С. В 2017 году этот показатель был отмечен как В-/B, а в 2018 году — повышен до В/B.

«Туронбанк» имеет филиальную сеть по всей республике: 20 филиалов и 36 минибанков. Ими оказывается весь спектр банковских услуг как юридическим, так и физическим лицам.

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