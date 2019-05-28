Компания «Узбекистон темир йуллари» построила новую станцию «Сурханабад» в Сурхандарьинской области на границе с Туркменистаном для увеличения объема транзитных перевозок, технического обслуживания и ремонта вагонов, сообщила пресс-служба компании

Ранее транзитные перевозки в южной части Узбекистана осуществлялись через станцию «Болдир» на территории Туркменистана. «Теперь же экспортно-импортные операции по грузоперевозке будут обслуживаться на новой станции», — отметила пресс-служба.

В марте 2017 года президенты Туркменистана и Узбекистана Гурбангулы Бердымухамедов и Шавкат Мирзиеев открыли два новых моста — автомобильный и железнодорожный «Туркменабат — Фараб» через реку Амударью. Их эксплуатация, а также предоставляемые на взаимной основе скидки на железнодорожный транзит грузов, способствовали росту грузоперевозок и повышению транзитного потенциала обеих стран.