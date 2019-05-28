Компания Play Mobile, оказывающаяся услуги SMS-информирования в системе UZCARD, сохранит стоимость сообщения на прежнем уровне. Ранее компания сообщила, что 7 июня повышает цену за сообщение с 42,1 сума до 84,2 сума.

Соответствующие SMS-сообщения стали приходить пользователям, у которых подключена услуга.

«Уважаемый клиент! С 7.06.2019 цена 1 входящего SMS с номера 5800 составит 84,2 сума», — говорится в сообщении.

Генеральный директор Uzcard Ахрор Махмудов сообщил «Газете.uz», что Play Mobile опубликует опровержение на сайте и сделает рассылку сообщения об отмене повышения цен.

«Услуги SMS-информирования предоставляет компания Play Mobile в соответствии с договоренностями с операторами связи. Мы связались с Play Mobile, так как часть затрат операторам за SMS-информирование Uzcard дотирует сам. Play Mobile обязалась извиниться перед держателями карт Uzcard и информация о повышении цены считается ошибочной», — отметил он.

Отметим, что с этого номера пользователям приходят уведомления обо всех манипуляциях с их картами UZCARD: оплата покупок, перевод денег со счета на счет, поступление средств и снятие наличных.

Подключение SMS-информирования необходимо для привязки карт к мобильным платежным системам (Click, PayMe и подобные).

Плата за каждое входящее сообщение снимается с мобильного счета пользователя, к которому была привязана услуга при подключении, отмечается в публичной оферте Play Mobile.