Спортивный арбитражный суд (CAS) признал тяжелоатлетов Узбекистана Руслана Нурудинова (до 105 кг) и Беларуси Николая Новикова (до 85 кг) виновными в нарушении антидопинговых правил на Олимпийских играх 2012 года в Лондоне.

Повторная проверка допинг-проб спортсменов выявила наличие в их моче туринабола. В пробе Николая Новикова был также обнаружен станозолол. Проверка допинг-проб тяжелоатлетов с Лондонской Олимпиады в декабре 2018 года тоже дала положительный результат.

Олимпийские достижения тяжелоатлетов, включая баллы, будут аннулированы, медали и призы конфискованы. Дела спортсменов будут переданы в Международную федерацию тяжелой атлетики для последующих мер.

Руслан Нурудинов на Олимпиаде-2012 занял четвертое место в весе до 105 кг. Он также является олимпийским чемпионом в Рио-де-Жанейро, победителем чемпионата мира-2013, золотым призером Азиатских игр-2018.

Масштабные перепроверки допинг-проб участников Игр 2008, 2012 и 2014 годов, организованные МОК, выявили нарушения антидопинговых правил несколькими узбекистанскими спортсменами, олимпийские результаты которых были аннулированы.

Ранее после перепроверки допинг-проб Олимпийских игр 2008 и 2012 годов Международный олимпийский комитет (МОК) лишил борца вольного стиля Артура Таймазова золотой медали Игр в Пекине, Сослана Тигиева — серебряной медали.