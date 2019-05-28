Российский национальный исследовательский ядерный университет «Московский инженерно-физический институт» готов принять первых абитуриентов в ташкентский филиал, открытие которого состоится этим летом, сообщила пресс-служба агенства «Узатом».

Работа приемной комиссии в вузе начнется 17 июня и продлится до 2 июля на физическом факультете Национального университета Узбекистана.

Абитуриентов отберут по результатам экзаменов по физике, математике и русскому языку, которые примут российские преподаватели. Экзамены пройдут с 3 по 9 июля, а 12 июля будут объявлены результаты.

В филиал будут зачислены 100 абитуриентов с наибольшим числом баллов, они смогут обучаться бесплатно на основе государственного гранта.

В этом году набор пройдет на программы бакалавриата по четырем специальностям:

Ядерная энергетика и теплофизика;

Ядерные физика и технологии;

Теплоэнергетика и теплотехника;

Электроэнергетика и электротехника.

Студенты филиала будут учиться инженерно-техническим специальностям в сфере атомной энергетики и ядерных технологий по российским образовательным стандартам.

Пошаговый алгоритм поступления в филиал опубликован на сайте филиала.

Сам филиал расположился в поселке Улугбек по улице Хуросон, дом 1, неподалеку от Института ядерной физики Академии наук Узбекистана. В филиале будет работать 11 лабораторий, общежитие, спортивный комплекс для студентов и преподавателей и библиотека.

Все выпускники филиала получат диплом российского образца, признаваемый и в Узбекистане. Все выпускники будут обеспечены рабочими местами после завершения обучения в системе агентства «Узатом».