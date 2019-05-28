Республиканская конференция «Актуальные вопросы совершенствования национального законодательства в сфере СМИ» проходит в Ташкенте 28 мая, сообщает корреспондент «Газеты.uz».

Для участия в ней приглашены журналисты, блогеры, депутаты, руководители государственных органов и дипломаты. Цель конференции, организованной Агентством информации и массовых коммуникаций (АИМК), — обеспечить открытость власти и улучшить ее взаимодействие со СМИ.

На мероприятии обсуждалась защита прав журналистов, создание каналов обратной связи для изучения мнений, предложений и рекомендаций населения и журналистов.

«Мы стараемся развить наши СМИ так, чтобы они стали действительно независимой ветвью власти», — сказал директор АИМК Комил Алламжонов, выступая с приветственным словом.

Участники мероприятия отметили, что сегодня в Узбекистане существуют проблемы в сфере государственной поддержки СМИ и в работе пресс-служб органов государственной власти.

«Мы должны понимать, что масс-медиа играют большую роль в обществе и служат мостом между государством и населением. Чем лучше между ними налажены коммуникации, тем лучше страна будет развиваться. Сегодня у нас есть множество проблем, за которые госструктуры несут ответственность», — отметила заместитель директора АИМК Саида Мирзиёева.

«Если мы посмотрим на некоторые сайты госорганов, то увидим, что в месяц их посещают около 400 человек, в год — не более 3000. Эта статистика показывает, что работа ведется неудовлетворительно. Поэтому мы видим, что люди посещают зарубежные сайты, чтобы получить информацию, которая их интересует. Если руководитель госорганов хочет преуспеть в своей работе, то он должен уделять внимание работе с масс-медиа», — добавила Саида Мирзиеёва.

Меры по решению проблем намечены: в 2019—2020 годах АИМК планирует введение должности медиа-омбудсмена, готовится законопроект в области улучшения взаимодействия госорганов с общественностью, разрабатывается Кодекс профессиональной этики журналистов.

На конференции выступили председатель комитета по вопросам инновационного развития, информационной политики и информационных технологий Олий Мажлиса Илхом Абдуллаев, директор компании «Открытые данные» Андрей Хорсев (Украина), председатель НАЭСМИ Фирдавс Абдухаликов, временный и.о. главы ЮНЕСКО в Узбекистане Фуад Пашаев и другие спикеры.