Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер вечером во вторник посетил Институт Гёте в Ташкенте, где принял участие в церемонии открытия монумента Иоганну Вольфгангу Гёте на прилегающей к заведению площади. Об этом сообщило УзА.





Франк-Вальтер Штайнмайер с супругой ознакомились с деятельностью Института Гёте в Узбекистане и побеседовали с молодежью, обучающейся здесь немецкому языку.

Президент Германии наградил двух узбекистанцев — переводчика посольства Германии Мукаррам Каримову и учителя немецкого языка Лидию Осину из Маргилана орденом «За заслуги перед Федеративной Республикой Германия».





В языковых центрах Института Гёте в настоящее время немецкому языку обучаются свыше 4000 граждан Узбекистана.

Немецкий язык преподается в 1842 школах страны, его изучают свыше 377 тысяч учащихся. В специальных школах Ташкента, Самарканда и Маргилана обучаются около 5000 мальчиков и девочек. Число преподавателей немецкого в этих школах составляет около 4450.

В вузах Германии обучаются более 700 студентов и научных исследователей из Узбекистана.

Франк-Вальтер Штайнмайер находится в Ташкенте с официальным визитом. В среду он планирует посетить Хорезмскую область.