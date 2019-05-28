Фабрика кондитерских изделий Crafers успешно прошла сертификационный аудит по международным стандартам ISO 9001:2015 «Система менеджмента качества требования» и ISO 22000:2005 «Система менеджмента безопасности пищевых продуктов» и получила золотой сертификат.





Подготовка к сертификации зародилась еще у истоков создания проекта. При внедрении и подготовке кондитерской фабрики к этому процессу участвовали все сотрудники.





«Мы рады принимать участие в сертификации масштабной кондитерской фабрики Crafers. Ее продукт и деятельность соответствуют международным стандартам и являются безопасными для здоровья потребителей. За всю историю Республики Узбекистан Crafers — единственная компания, которая получила сертификаты международной стандартизации в кондитерской отрасли», — отметил Риад Ибрагимов, представитель германского сертификационного органа TÜV Thüringen.

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