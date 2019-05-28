Илхомжон Абдухалилович Абдугафаров назначен заместителем председателя Центрального банка Узбекистана. Указ об этом 27 мая подписал президент Шавкат Мирзиёев, сообщила пресс-служба ЦБ.

До назначения он возглавлял департамент платежных систем и информационных технологий Центробанка.

Илхомжон Абдугафаров (1973 г. р.) — выпускник Ташкентского государственного университета (1995) и Института кибернетики Академии наук Узбекистана (2000) по специальности прикладная математика.

Ранее в мае стало известно, что Тимур Ишметов, работавший первым заместителем главы ЦБ, назначен первым заместителем министра финансов. Новым первым зампредседателя Центробанка стал Илхом Норкулов, до этого бывший одним из заместителей главы ЦБ.