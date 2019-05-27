Совет исполнительных директоров Всемирного банка (ВБ) в конце прошлой недели одобрил новый проект в Узбекистане, который, как ожидается, будет способствовать переходу к рыночной экономике, а также создаст больше экономических возможностей и качественные рабочие места, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе ВБ.

Кредит в размере 33 млн долларов, предоставленный Международной ассоциацией развития (МАР — организация в составе Группы Всемирного банка), будет направлен на реализацию проекта по развитию институционального потенциала в Узбекистане.

Этот проект в сфере управления государственными финансами позволит укрепить потенциал в области формирования госбюджета, управления инвестициями, деятельности казначейской системы, методов бухгалтерского учета, систем внутреннего контроля и внутреннего аудита.

Проект также направлен на повышение потенциала и создание инструментов для управления и надзора за государственными предприятиями, развитие системы государственно-частного партнерства (ГЧП) и законодательной базы в данной области, а также подготовку государственных предприятий к приватизации и сделкам в рамках ГЧП.

Наконец, проект окажет содействие в деятельности Экономического совета, созданного при президенте Узбекистана в январе 2019 года для координации экономических реформ правительства.

Всемирный банк реализует в Узбекистане 20 проектов на общую сумму более 3,5 млрд долларов, а также предоставляет аналитические и консультационные услуги правительству страны.



