Исполнительный директор ЮНИСЕФ Генриетта Фор призвала защитить права детей иностранных боевиков, оказавшихся в Сирии и Ираке. Заявление опубликовано на сайте организации.

«Тысячи детей иностранных боевиков, находящихся в лагерях, центрах содержания под стражей, в детских домах в Сирии, Ираке и других местах, являются одними из самых уязвимых детей в мире. Они живут в ужасных условиях на фоне постоянной угрозы их здоровью, безопасности и благополучию. У них мало семейной поддержки: хотя большинство из связаны со своими матерями или опекунами, все же многие дети одиноки», — говорится в заявлении.

Глава ЮНИСЕФ отметила, что эти дети «дважды отвергнуты» — они подвергаются стигматизации со стороны своих сообществ, а правительства их избегают. Они сталкиваются с огромными правовыми, логистическими и политическими проблемами при получении доступа к базовым услугам или при возвращении в страны своего происхождения.

По оценкам ЮНИСЕФ, только в Сирии насчитывается около 29 тысяч детей-иностранцев, большинство из которых в возрасте до 12 лет. Из них около 20 тысяч детей из Ирака, а более 9000 — из примерно 60 других стран. Еще 1000 детей иностранных боевиков находятся в Ираке.

«Большинство из этих детей родились в зонах конфликта, контролируемых „Исламским государством“ в Ираке и Леванте, или поехали туда со своими родителями. Остальные — в основном мальчики, были либо принуждены, либо ими манипулировали, чтобы они поддержали вооруженные группы, или они должны были сделать это, чтобы обеспечить собственное выживание. Все они являются жертвами глубоко трагических обстоятельств и вопиющих нарушений их прав. С ними нужно обращаться и заботиться, как о детях», — подчеркивается в заявлении.

«Признавая суверенное право каждой страны защищать свои интересы в области национальной безопасности, ЮНИСЕФ настоятельно призывает государства-члены также выполнять свои обязательства по защите всех людей в возрасте до 18 лет в соответствии с Конвенцией о правах ребенка. Это относится и к тем детям, которые оказались связаны с вооруженными группами на территории своей страны или за ее пределами. Сюда также входят дети, которые являются гражданами этих государств-членов или родились у их граждан», — отметила Генриетта Фор.

В частности, ЮНИСЕФ призвала государства-члены предоставить детям, которые являются их гражданами или родились у их граждан, соответствующие документы о гражданстве, поддерживать их добровольное возвращение и реинтеграцию в страны своего происхождения, убедиться, что взятие отдельных детей под стражу — это крайняя мера, и применять международные стандарты судебного разбирательства в отношении детей, достигших возраста уголовной ответственности и обвиняемых в совершении преступлений.

«Эти дети должны рассматриваться в первую очередь как жертвы, а не как преступники», — подчеркнула глава ЮНИСЕФ.

По данным организации, пока репатриирована только часть детей. ЮНИСЕФ помогла странам, обратившимся за помощью, в репатриации более 270 детей. Поддержка включала поддержание связи с министерствами и представителями консульств, оказание правовой помощи, сопровождение детей в их страны и помощь в их реинтеграции в семьях и общинах.

«Но поскольку тысячи иностранных детей все еще находятся в ужасных условиях в Сирии, Ираке и за его пределами, ЮНИСЕФ считает, что международное сообщество должно сделать гораздо больше для их защиты», — резюмировала Генриетта Фор.