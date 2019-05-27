Председатель Европейского совета Дональд Туск посетит Узбекистан в рамках поездки по странам Центральной Азии с 29 мая по 2 июня, сообщила пресс-служба организации.

Он встретится с президентом Эмомали Рахмоном в Таджикистане, президентом Касым-Жомартом Токаевым и первым президентом Нурсултаном Назарбаевым в Казахстане, а также президентом Шавкатом Мирзиёевым в Узбекистане. У Дональда Туска 30 мая запланирована программа в Душанбе, 31 мая — в Нур-Султане. В этот же день он прибудет в Узбекистан, где пройдет остальная часть его визита, следует из графика главы Евросовета.

В повестке визита — вопросы регионального и двустороннего сотрудничества, изменения климата, защиты окружающей среды и управления границами и безопасности в регионе, говорится в сообщении.