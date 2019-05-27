Узбекистан и Афганистан подписали экспортные контракты и соглашения на общую сумму 82,2 млн долларов на бизнес-форуме в Термезе, сообщила пресс-служба Министерства инвестиций и внешней торговли. В мероприятии приняли участие более 60 афганских компаний.

В рамках подписанных документов Узбекистан поставит южному соседу нефтехимическую, текстильную, продовольственную продукцию и строительные материалы.

Компания «Узтрейд» заключила контракты на 15,5 млн долларов, предприятия Сурхандарьинской области — на 15 млн долларов, «Узбекнефтегаз» — на 11,5 млн долларов, ассоциация «Узтекстильпром» — на 10 млн долларов, «Узсаноатэкспорт» — на 10 млн долларов, Агентство продвижения экспорта — на 8,8 млн, «Узкимёсаноат» — на 5,4 млн долларов.

Кроме того, состоялись двусторонние переговоры с делегацией Афганистана, где стороны обсудили перспективы ускоренного роста взаимной торговли с помощью приграничной торговой зоны.