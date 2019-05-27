Фестиваль Techno Discovery провело 25−26 мая Министерство обороны для внедрения в деятельность войск научно-технических и рационализаторских разработок, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе Минобороны.

Этот фестиваль прошел впервые в истории армии Узбекистана. В нем приняли участие свыше 300 военнослужащих, которые представили разработки по апгрейду находящейся на вооружении техники.

Проект мобильного командно-штабного пункта способен в режиме реального времени собирать информацию об обстановке в местах проведения специальных мероприятий, обрабатывать ее и оперативно представлять для работы командования штаба.

Командно-штабный пункт, установлен на базу грузовика «КамАЗ», для его создания затрачено около 400 млн сумов, на подготовку к работе силами 2 или 5 человек уходит 10 минут. С помощью приспособления можно также проводить видеоконференции.

Еще один представленный проект — учебно-тренировочный комплекс десантника. Он рассчитан на подготовку личного состава к совершению прыжков с парашютом без больших финансовых затрат. При помощи комплекса можно испытать все практические действия десантника, от прыжка из летательного аппарата до приземления, в наземных условиях. Комплекс оснащен устройством визуализации для создания виртуальной реальности.

На фестивале также были показаны проекты, пригодные для использования в повседневной жизни. В числе таких — робот-подводник, самостоятельно передвиющийся под водой, система автоматического создания программ передвижения робота через 3D-модель, программа передачи данных о человеке через опознание его контуров лица и робот для выноса предметов из зараженной зоны.

Были также представлены модуль для одновременной зарядки сразу нескольких аккумуляторных батареек, мобильный тир для допризывной молодежи с движущейся мишенью, заводящийся без аккумулятора грузовик «КамАЗ», ночной прицел, работающий на расстояние до 1000 м.

Министр обороны Баходир Курбанов поощрил рационализаторов и организаторов мероприятия памятными подарками. Группа военнослужащих получила досрочно очередные воинские звания. Командования военных округов и воинских частей получили новые автобусы.

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