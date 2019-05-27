Федерация лыжного спорта Узбекистана прошла государственную регистрацию в Министерстве юстиции. Председателем новой спортивной организации избран директор инвестиционной компании c иностранным капиталом Panasia Бехзод Рискибаевич Якубов, сообщили «Газете.uz» в федерации.

Цель организации — развитие, пропаганда и популяризация таких дисциплин, как горные лыжи, сноуборд, фристайл и других, а также повышение престижа лыжных видов спорта на территории Узбекистана и международной арене.

Вице-председателями федерации стали старший тренер сборной Узбекистана по горным лыжам Андрей Львович Воронов, мастер спорта СССР по регби Андрей Геннадьевич Дидиченко и старший тренер отделения сноуборда РШВСМ по зимним и сложно техническим видам спорта, тренер сборной Узбекистана по сноуборду Иван Александрович Меркушкин. Владелец туристической базы «Янгиабад. Жемчужина Чаткала» и генеральный секретарь Ассоциации зимних видов спорта Али Халимович Тухтаев занял должность генсекретаря федерации.

На мероприятии со вступительной речью выступил председатель федерации Бехзод Якубов:

«Если взглянуть на историю, то можно убедиться, что интереса на таком уровне к спорту еще не было. Наоборот, ставились искусственные преграды, наблюдались случаи бюрократического вмешательства в процесс его развития, популяризации и участия спортсменов Узбекистана на международной арене. Одним словом, запрещалось заниматься некоторыми видами спорта, не говоря об их популяризации», — сказал председатель федерации.

По его словам, сегодня ситуация начала меняться и интерес к зимним видам спорта растет. Об этом можно судить по таким проектам, как горнолыжный курорт международного уровня Amirsoy, строящийся в Бостанлыкском районе Ташкентской области, а также ледовый дворец Humo в Ташкенте, заявил он.

О создании четырех федераций по зимним видам спорта, в том числе Федерации лыжного спорта, стало известно в декабре 2017 года. На заседании Национального олимпийского комитета инициативной группе было поручено привлечь к работе профессиональных специалистов, а также найти инвесторов и спонсоров для эффективной деятельности организаций.