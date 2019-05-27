Прием документов в президентские школы в Намангане, Нукусе, Хиве и Ташкенте, которые начнут работать с 2019—2020 учебного года, пройдет с 1 по 22 июня. Об этом сообщила пресс-служба Министерство народного образования Узбекистана.

В этом году в эти школы будут приняты учащиеся в 5−10-е классы. Подача документов осуществляется по территориальной принадлежности школы претендента. Дети из других регионов смогут подать документы в президентские школы после их открытия в остальных областях в 2020—2021 годах.

Процесс отбора учащихся будет контролировать Экзаменационный совет Кембриджского университета (Cambridge Assessment International Education). Требования к кандидатам, описание экзаменов и учебного процесса приведены на сайте МНО.

В феврале президент Шавкат Мирзиёев подписал постановление об организации президентских школ, в которых будут обучаться одаренные дети. Выпускникам, кроме документа о среднем образовании, будет выдаваться диплом программы международного уровня (International Baccalaureate, Advanced Placement или International Advanced Levels), предоставляющий возможность поступления в зарубежные вузы.