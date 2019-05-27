Узбекистан планирует привлечь займы Арабской координационной группы (АКГ) на сумму 2,2 млрд долларов в 2019—2021 годах, следует из постановления Кабинета Министров от 23 мая.

Документом утвержден перечь из 29 проектов общей стоимостью более 3 млрд долларов, из которых 2,2 млрд планируется профинансировать за счет АКГ.

Средства будут направлены на оснащение медицинских учреждений, вузов, внедрение альтернативных источников энергии, реконструкцию систем канализации и улучшение питьевого водоснабжения, а также строительство автомагистралей.

В состав АКГ входят Исламский банк развития и арабские финансовые фонды — Саудовский фонд развития, Фонд развития Абу-Даби, Фонд международного развития ОПЕК, Кувейтский фонд развития арабской экономики.