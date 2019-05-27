Ферганский нефтеперерабатывающий завод сможет самостоятельно определять методы ценообразования и продажи, включая цену продажи своей продукции. Об этом говорится в постановлении Кабинета Министров от 25 мая 2019 года.

Как мы сообщали, 100% доля Ферганского НПЗ, принадлежащей «Узнефтьмахсулот», была передана Агентству по управлению государственными активами. Покупателем всей доли теперь выступает компания PT Trans Asia Resources (Индонезия) с первоначальным выкупным платежом в размере 16 млн долларов.

Как следует из основных условий соглашения, госдоля после оценки международной оценочной компанией будет реализована инвестору свободной от всех дебиторских и кредиторских задолженностей и иных обязательств ФНПЗ, и без остатков готовой продукции, сырья и компонентов завода.

Инвестор в течение первого года эксплуатации ФНПЗ должен будет привлечь для оборотного капитала не менее 120 млн долларов для оптимальной загрузки мощностей завода. Он также должен будет разработать программу модернизации объекта, предусматривающего производство автобензина и дизельного топлива стандартов Евро-4 и Евро-5.

После перехода инвестору права собственности завод будет самостоятельно определять методы ценообразования и продажи, включая цену продажи своей продукции исходя из рыночных условий, включая местные и международные рынки, и без каких-либо требований по продаже собственной производимой продукции через посредников, с обязательным соблюдением антимонопольного законодательства.

Завод обеспечат бесперебойными поставками в необходимых объемах электричества, природного газа, воды и других коммунальных услуг, а также доступом к транспортной инфраструктуре и поставками определенного количества местного сырья «на коммерчески разумных условиях».

Компания PT Trans Asia Resources получит преимущественное право на покупку госдоли до 31 декабря 2019 года. Правительство Узбекистана до заключения договора купли-продажи не будет вести переговоры касательно завода с третьими лицами.

В список продукции ФНПЗ входит бензин (Аи-80, Аи-91, Аи-92, Б-92), мазут, дизельное топливо, моторные масла, битум и другие продукты, цены которых регулируются государством.

Руководителями индонезийской компании PT Trans Asia Resources являются Азам и Омон Аслановы. Ранее они рассказывали о проблемах Ферганского НПЗ и его дальнейшем развитии.