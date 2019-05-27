Президент Узбекистан Шавкат Мирзиёев 27 мая провел совещание по вопросам запуска деятельности приемных премьер-министра по рассмотрению обращений предпринимателей, сообщила пресс-служба главы государства.

На совещании говорилось, что по стране все еще встречаются случаи бюрократизма, вымогательства и воспрепятствования деятельности предпринимателей. В первом квартале текущего года в народные приемные президента поступило 16 тысяч обращений от предпринимателей.

Они касаются в основном вопросов выделения земли, газо-, электро- и водоснабжения, ведения сельского хозяйства, кредитования и налогообложения. Около 2000 обращений содержали жалобы на действия или бездействие должностных лиц. Для системного решения проблем предпринимателей создаются отдельные приемные премьер-министра.

Президент отметил необходимость образования республиканской рабочей группы во главе с министром юстиции Русланбеком Давлетовым и председателем Торгово-промышленной палаты Адхамом Икрамовым и поручил провести в регионах «открытые и конструктивные» встречи с предпринимателями.

Выявленными проблемами регионального значения будут заниматься хокимы областей, республиканского — премьер-министр. Они раз в неделю будут заниматься вопросами приемных.

Приемные будут работать в три уровня:

1. Прием предпринимателей на основе ежедневных графиков будут вести представители хокимиятов, ТПП, органов прокуратуры, юстиции, налоговой службы, структур, ответственных за инвестиции, строительство, кадастр, банков и других организаций.

2. Обращения, решение по которым найти не удалось, будут направлены в областные приемные. Если результата не удастся достичь, обращения будут рассмотрены в секретариате Кабинета Министров с участием бизнес-омбудсмана, ТПП и уполномоченных ведомств.

3. Если проблему решить не удастся и на втором уровне, предпринимателей примет лично премьер-министр.

Приемные на основе анализа обращений и будут вносить в Администрацию президента и Олий Мажлис предложения по улучшению условий деятельности предпринимателей.

Одна из основных задач приемных премьер-министра заключается в содействии иностранным инвесторам. Поэтому они будут укомплектованы специалистами, владеющими иностранными языками и имеющими необходимой компетенцией для работы с инвесторами.

Обращения предпринимателей в приемные премьера запрещено безосновательно передавать на рассмотрение в организации, решения или действия (бездействие) которых обжалуются.