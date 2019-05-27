Университет AKFA в скором времени запустит прием документов на обучение. С 1 июня все желающие смогут сдать документы в режиме онлайн.
В 2019—2020 учебном году будет принято 200 студентов.
Первый год абитуриенты могут подать документы на медицинский факультет.
Для сдачи документов необходимы электронные копии:
- паспорта;
- аттестата о среднем и среднем специальном образовании или диплома;
- сертификата IELTS (минимум 5,5 балла) или его эквивалента TOEFL.
Вступительные экзамены пройдут в июле.
Информация о точной дате проведения и другие новости будут доступны на сайте AKFA.
Дополнительную информацию о приеме документов можно получить на официальных страничках университета в соцсетях.
Сайт: akfauniversity.uz
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