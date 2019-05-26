Национальная авиакомпания Uzbekistan Airways с 25 мая пересмотрела тарифы на билеты экономкласса на рейсах внутри страны.

Как сообщили «Газете.uz» в компании, минимальный тариф экономкласса (тип L, всего 10 типов тарифов экономкласса) не изменился. На других типах тарифов (U, S, O, V, T, K, M и B) стоимость билета немного повысилась — на 1−4 евро. Максимальный тариф (Y) повысился заметно — почти вдвое.

Тарифы отличаются условиями переоформления и перебронирования (на высоких тарифах ставки минимальные), возврата билета, наличия открытой даты (на низких тарифах недоступно) и другими.

«Как у большинства мировых авиаперевозчиков, цена билета зависит от наличия свободных мест и спроса на то или иное направление», — пояснили в компании. Принцип «чем раньше приобретен билет, тем он дешевле» был введен после открытия в Узбекистане свободной конвертации иностранной валюты в 2017 году, до этого существовало только два типа тарифов с ценами, не зависящими от загрузки рейса.

В компании добавили, что по низким уровням тарифов теперь открыто больше мест к продаже. К примеру, если до 25 мая на внутренних рейсах по низким тарифам L, U, S и O было доступно не больше 20 мест, то сейчас по этим же тарифам L, U, S и O выделено 70 мест.

В Uzbekistan Airways привели пример: на рейсе Ташкент-Самарканд и обратно по тарифу L раньше продавалось до 5 мест по цене 10 евро, теперь — 10 мест по этой же цене, по тарифу U — 5 мест по 11 евро, сейчас — 10 мест по 12 евро и т. д. При этом самый дорогой тариф Y вырос с 31 до 56 евро.

Пересмотр тарифов в компании объяснили увеличением эксплуатационных расходов в связи с ростом цен на горюче-смазочные материалы. По сравнению с 2017 годом на местных линиях они увеличились на 14−32% в зависимости от направления. Число рейсов за это время снизилось, но количество перевезенных пассажиров выросло.