Приграничная торговая зона «Узбекистан-Афганистан», созданная в экспортном центре Termiz kargo, открылась в Термезском районе Сурхандарьинской области. Ее открытие прошло в рамках узбекско-афганского бизнес-форума, сообщило УзА

В торговой зоне созданы все условия для афганских предпринимателей: таможенный терминал, гостиница, ресторан и пункты сервиса. Документы предоставляются по принципу «одно окно».

В павильонах торговой зоны выставлено более 300 видов продовольственной, текстильной, кожевенно-обувной, фармацевтической, строительной, автомобилестроительной продукции местного производства.

В прошлом году в Сурхандарьинской области с привлечением афганского капитала было освоено 7,3 млн долларов иностранных инвестиций. С начала этого года привлечено 6,6 млн долларов. В 2019—2020 годах с участием прямых инвестиций предпринимателей Афганистана планируется реализация 14 проектов в сферах промышленности, обслуживания и сельского хозяйства общей стоимостью 30 млн долларов, отмечается в сообщении.