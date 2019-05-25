Министр народного образования Узбекистана Шерзод Шерматов поздравил выпускников школ, их родителей и педагогов с окончанием школы.

«Сегодня последний звонок прозвучит во всех школах нашей республики и 279 тысяч учеников станут первыми выпускниками после перехода на 11-летнюю учебную систему. Они откроют новую страницу своей жизни и сделают шаг во взрослую жизнь», — говорится в поздравлении министра, опубликованном в Facebook.

Обращаясь к выпускникам, Шерзод Шерматов отметил: «Сегодня самый радостный день в вашей жизни. Каждый ваш одноклассник, с которым вы сидели за одной партой в течение 11 лет и стали одной семьей, начинает строить свою личную жизнь. Кто-то из вас продолжит получать образование в высших учебных заведениях, а кто-то станет опорой своей семьи, начав трудовую деятельность».

«Где бы вы ни были, я надеюсь, что знания, которые вы получили в школе, помогут вам, и вы будете и в дальнейшем укреплять свои знания. Уверен, что вы будете вносить свой вклад в развитие нашей страны. Желаю всем вам здоровья, больших успехов в работе и учебе!» — пожелал министр.

Шерзод Шерматов отметил, что под руководством президента Шавката Мирзиёева в системе народного образования начались масштабные реформы, и предстоит решить еще много задач. Ориентиром в этом служит недавно принятая Концепция по развитию сферы народного образования до 2030 года.

Как сообщили «Газете.uz» в пресс-службе МНО, 25 мая министр принял участие в церемонии, посвященной окончанию учебного года, в школе №22 в Алмазарском районе Ташкента, в которой учился сам.