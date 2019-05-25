Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 24 мая подписал постановление по расширению механизмов финансирования и страховой защиты экспортной деятельности.

Согласно документу, Государственный фонд поддержки развития предпринимательской деятельности при Кабинете Министров будет предоставлять экспортерам:

компенсации на покрытие процентных расходов по предэкспортным кредитам коммерческих банков, в том числе выданным для пополнения оборотных средств, до ставки рефинансирования Центрального банка, но не более 10% по кредитам в национальной валюте, и в размере 40% от установленной коммерческими банками ставки, но не более 4% пунктов — по кредитам в иностранной валюте;

коммерческих банков, в том числе выданным для пополнения оборотных средств, до ставки рефинансирования Центрального банка, но не более 10% по кредитам в национальной валюте, и в размере 40% от установленной коммерческими банками ставки, но не более 4% пунктов — по кредитам в иностранной валюте; поручительства по кредитам коммерческих банков в размере до 50% включительно от суммы предэкспортного кредита, но не более чем на 4 млрд сумов.

В течение 2019−2020 годов из госбюджета будет выделено до 50 млрд сумов на эти цели.

Местным предприятиям-экспортерам (их уполномоченным представителям) будут предоставляться субсидии на компенсацию до 50% затрат на транспортировку железнодорожным транспортом. Мера поддержки распространяется на определенную продукцию не применяется на экспорт в сопредельные страны.

Кроме того, юридическим лицам, имеющим долю экспорта готовой продукции в общей выручке от реализации товаров (работ, услуг) более 50% по итогам отчетного периода, в том числе через комиссионера (поверенного), по их заявлениям предоставляется отсрочка по уплате НДС сроком до 120 дней со дня принятия таможенной декларации при импорте сырья, комплектующих изделий и материалов, используемых при производстве экспортируемой продукции.

C 1 июня для экспорта кур, кроликов и рыбы в живом виде и продуктов их убоя больше не требуется разрешение президента или правительства.

Документом установлено, что услуги Национальной компании экспортно-импортного страхования «Узбекинвест» включают страхование кредита покупателю, краткосрочной дебиторской задолженности, кредита поставщика, подтвержденного аккредитива, кредита на пополнение оборотных средств экспортера и экспортного факторинга. В структуру компании вводится должность первого заместителя генерального директора по вопросам предэкспортного и экспортного страхования.

До 1 августа планируется запустить Портал внешнеэкономической информации, который будет интегрирован с электронными торговыми площадками, информационными системами заинтересованных министерств и ведомств.