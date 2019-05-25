25 мая на трассе М5 «Урал», пролегающей по территории Мордовии (Россия), автомобиль Chevrolet Spark (госномер Узбекистана 50 Н982 НА), в котором ехали четверо узбекских граждан, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с двигавшимся навстречу грузовиком, сообщила пресс-служба МИДа со ссылкой на генконсульство в Казани.

В результате столкновения водитель Дадахонов Носиржон Тошмуродович (12.11.1961 г. р.) и пассажир Жамолиддинов Дилшодбек Турсунбек угли (05.05.1991 г. р.) от полученных травм скончались на месте.

Пассажиры Кодиров Абдугаффор Абдужабборович (13.01.1969 г. р.) и Холиков Абдикодир Абдумаликович (02.07.1969 г. р.) госпитализированы с травмами в Зубово-Полянскую районную больницу. Их состояние оценивается как стабильно тяжелое.

Генконсульство установило связь с органами власти на месте и держит ситуацию на контроле, отмечается в сообщении.