Единый общереспубликанский процессинговый центр и немецкая компания Veridos договорились о совместном производстве микропроцессорных, бесконтактных и других пластиковых карт. Это следует из постановления Кабинета Министров Узбекистана от 20 мая.

Первоначальный уставный фонд предприятия составит 2 млн евро. Завод с производственной мощностью 75 млн единиц будет построен в Ташкенте в 2019—2020 годах.

Планируется, что предприятие будет выпускать ID-карты (карта гражданина, нерезидента, ЛБГ, свидетельства о рождении) — 8 млн штук в год, страницы данных для заграничных паспортов — 6 млн штук в год, банковские карты -10 млн штук в год, водительские удостоверения — 3 млн штук в год, технические паспорта транспортных средств — 3 млн штук в год, карты здравоохранения (медицинские страховки) — 5 млн штук в год, социальные карты (пенсионные, студенческие, для малообеспеченных) — 5 млн штук в год, карты свидетельства о браке — 4 млн штук в год, транспортные карты — 5 млн штук в год, специальные карты для военнослужащих и госслужащих — 1 млн штук в год, сим-карты — 25 млн штук в год.

Внедрение ID-карт вместо биометрических паспортов, свидетельств о рождении и других документов, удостоверяющих личность (внутри страны), за исключением водительских прав, предусмотрено постановлением президента от 18 апреля 2018 года.

Этим же документом предусматривался запуск правительственной системы мобильной связи и отмену бумажных документов на транспортные средства с прикреплением соответствующей информации к ID-картам владельцев транспортных средств.