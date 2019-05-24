«Газета.uz» совместно с сайтом Zira.uz представляет рецепты лимонадов, которые идеально подходят для предстоящих жарких дней.
Клубнично-мятный лимонад
Клубничный лимонад с мятой порадует своим вкусом, ароматом и красивым видом — то, что нужно в любую погоду!
Освежающий лимонад из райхона
Простой рецепт полезного, вкусного, яркого лимонада с необычным вкусом.
Лимонад с киви
Необычный кисло-сладкий лимонад с киви быстро утолит жажду и подарит свежесть и бодрость за пару глотков.
Классический лимонад
Этот рецепт всем знакомого лимонада, яркий, с задорной кислинкой, подарит свежесть даже в самый жаркий день.
Детокс-вода: клубника и мята
Детокс-вода очень полезна для организма, а в сочетании с овощами, фруктами, травами и ягодами — полезна вдвойне.
Айран
Айран входит в число кисломолочных напитков с многовековой историей, а ценят его за способность хорошо утолять жажду, за уникальный вкус и полезные свойства.
Вода Сасси
Вода Сасси — это приятный вкусный напиток, употребление которого помогает очистить организм и при этом освободить его от лишних килограммов — то, что нужно перед купальным сезоном.
Еще больше рецептов — на Zira.uz.
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