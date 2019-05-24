В Кодекс об административной ответственности внесена поправка, согласно которой за въезд транспортного средства на стоп-линию больше не будут штрафовать, как за проезд на «красный». Закон о внесении поправки был подписан президентом Узбекистана 23 мая и вступил в силу с 24 мая.

Согласно обновленной статье 128−4 кодекса (теперь она называется «Въезд на стоп-линию и проезд водителями транспортных средств на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест регулировщика дорожного движения»), въезд на стоп-линию, обозначенную дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, при запрещающем сигнале светофора или запрещающем жесте регулировщика дорожного движения влечет наложение штрафа в сумме 0,5 минимального размера заработной платы.

Санкции за проезд на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест регулировщика дорожного движения остались без изменений — 2 МРЗП. За такое же повторное нарушение в течение года после применения штрафа предусмотрен штраф в 5 МРЗП, за следующее нарушение в течение года водитель лишается права управления транспортным средством сроком на один год.