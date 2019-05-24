Проект новой редакции закона «О государственной власти на местах», подготовленный Министерством юстиции Узбекистана, опубликован для общественного обсуждения.

Документ содержит 8 глав и 47 статей (в действующей версии — 6 глав и 29 статей). В новых главах обозначены основные направления деятельности органов государственной власти на местах и их полномочия, а также гарантии законности в их деятельности.

Планируется, что проекты решений органов государственной власти на местах, имеющие нормативно-правовой характер, будут проходить обязательную правовую экспертизу соответственно в Министерстве юстиции Каракалпакстана, управлении юстиции области и Ташкента.

Полномочия хокима предлагается расширить и включить в них такие, как выдача разрешения на право пользования природными ресурсами и на строительство коммунальной сети и сооружения, создание условий для развития предпринимательства и инвестиционного климата и другие.

Согласно документу, хокимы областей, районов и городов не реже двух раз в год будут отчитываться перед населением о своей работе. Деятельность хокимов планируется изучать комплексно ежеквартально Кабинетом Министров, кенгашем народных депутатов и вышестоящим хокимом. Лица, не обеспечившие в период своей работы надлежащий уровень социально-экономического развития на соответствующей территории, деловой среды, развития предпринимательской деятельности, не могут быть повторно выдвинуты на должность хокима.

Хоким, его заместители, другие работники управленческого персонала аппарата хокима не вправе занимать другую оплачиваемую должность, за исключением случаев, предусмотренных законодательством, отмечается в документе.

В проекте новой редакции закона также перечисляются случаи досрочного прекращения полномочий хокимов, среди них — вступление в отношении хокима в законную силу обвинительного приговора суда, его выезд за пределы Узбекистана на постоянное место жительства и другие.