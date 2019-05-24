18 мая бизнес-школа Profi Training провела конференцию «МСФО И НСБУ: Трансформация начинается». В рамках мероприятия прошла панельная дискуссия, в которой приняли участие финансовые эксперты:
- Шарафиддин Хайдаров — представитель Министерства финансов Республики Узбекистан, управления методологии бухгалтерского учета и аудита;
- Лазиз Адхамов — директор по развитию бизнеса SAP RCIS Uzbekistan;
- Мирзаильхом Анваров — член ассоциации ACCA, председатель наблюдательного совета группы компаний, консультант АБР по МСФО, сертифицированный аудитор;
- Татьяна Шалунова — аудитор и налоговый консультант с 17-летней практикой, бизнес-тренер, директор бизнес-школы Profi Training.
Для конференции команда Profi Training совместно с сообществом бухгалтеров подготовила ряд вопросов, которые были рассмотрены и обсуждены экспертами:
- сроки внедрения и пути развития МСФО;
- что включают этапы внедрения МСФО;
- кто первый: частный сектор или государственный;
- что будет с малым бизнесом после перехода;
- сложность внедрения IFRS 9;
- бухгалтер будущего — кто он;
- когда будут обновлены МСФО на узбекском языке;
- есть ли мировые аналоги МСФО;
- какие НСБУ останутся «живы».
Дискуссия экспертов позволила посмотреть на процессы трансформации с разных сторон, а итоги обсуждений завершались ответами на вопросы аудитории специалистами по бухгалтерскому учету.
Для эффективности в мероприятии участвовали сотрудники банков, крупных компаний, акционерных сообществ, а также все, кто являлся участником бизнес-школы Profi Training.
По состоянию на май 2019 года бизнес-школа Profi Training является единственным аккредитованным партнером программы DipIFR на территории Узбекистана.
Далее отечественные специалисты-практики поделились своим опытом и детально рассмотрели такие темы, как:
- международный опыт внедрения МСФО;
- запуск МСФО в «Узбекнефтегаз»;
- формы финансовой отчетности по МСФО и НСБУ: сходство и отличие.
Приглашенными спикерами выступили:
- Анна Иванова — эксперт по МСФО с практическим опытом более 11 лет, обладатель диплома DipIFR, бизнес-тренер;
- Хамза Тухсанов — главный специалист бухгалтерии АО «Узбекнефтегаз», сертифицированный аудитор, обладатель диплома по МСФО DipIFR.
Церемония завершения прошла торжественным награждением обладателей диплома DipIFR и выпуском новых тренеров.
В сентябре бизнес-школа планирует провести еще одно масштабное мероприятие, посвященное реформам в налоговой и финансовой сфере. Записаться на него можно по ссылке.
Телефоны для регистрации: (+998) 71−200−24−27, (+998) 90−957−24−27, (+998) 90−958−24−27
Сайт: uztraining.uz
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