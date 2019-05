Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила, что уйдет в отставку с поста лидера Консервативной партии и главы правительства 7 июня. Заявление об этом она сделала 24 мая у своей резиденции на Даунинг-стрит, 10, сообщает The Guardian.

В своей речи Тереза Мэй выразила сожаление, что предложенный ею план выхода Великобритании из Евросоюза не нашел поддержки.

Тереза Мэй возглавила правительство Великобритании в июле 2016 года, став второй женщиной в истории страны, занявшей этот пост. В последние месяцы она подвергалась критике, в том числе от собственной Консервативной партии, за неспособность завершить процедуру Brexit. Мэй продолжит выполнять обязанности главы правительства, пока не будет избран новый премьер-министр.

Prime Minister Theresa May struggled to fight back the tears as she said it had been 'the honour of my life' to serve 'the country that I love'.



