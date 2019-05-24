Инфляция в первом квартале, рассчитанная по индексу потребительских цен, составила 4,3%, сообщил Центральный банк Узбекистана в своем отчете со ссылкой на данные Государственного комитета по статистике. Показатель инфляции был ниже на 0,6 п. п. по сравнению с январем-мартом 2018 года.

В целом в первом квартале уровень инфляции был ниже ожидаемого и формировался под воздействием сезонных факторов со стороны предложения отдельных видов продовольствия, расширения налогооблагаемой базы НДС и небольшого ослабления национальной валюты.

По данным ЦБ, основным драйвером инфляции, как и в предыдущие годы, стал рост цен на продовольственные товары, вклад которого в квартальную инфляцию составил 2,8 п. п. При этом вклад непродовольственных товаров существенно снизился до 1 п. п., а вклад услуг был равен 0,5 п. п.

В последние два года наибольший прирост цен наблюдался в группе продовольственных товаров (53,6%), а прирост цен на непродовольственные товары и тарифов на услуги был сравнительно умеренным (34,3% и 29,1% соответственно).

Это показывает, что ранее цены на некоторые продовольственные товары были занижены и в результате либерализации восстановили свои рыночные уровни. Также цены на продовольственные товары были подвержены высокому уровню воздействия сезонности, отмечает Центробанк.

Инфляция в секторе услуг имеет «догоняющий» характер, в основном, за счёт выравнивания заработных плат в этом секторе к уровню сектора производства торгуемых товаров. Дальнейшее расширение влияния данного эффекта может продолжиться в ближайшие кварталы.

Вместе с тем, влияние расширения налогооблагаемой базы НДС на ценовую динамику оценивается как умеренное, в ближайшей перспективе ожидается его сохранение. Большинство регулируемых цен и тарифов в рассматриваемом периоде остались неизменными.

Продовольственная инфляция

Продовольственная инфляция в годовом выражении, достигнув в январе минимального значения за последние два года, в феврале-марте возросла и к концу квартала зафиксировалась на уровне 15,3%, что на 0,4 п. п. выше декабрьского показателя. В данный период цены на продовольственные товары продолжили расти из-за увеличения вклада прироста цен на плодоовощную продукцию, хлебопродукты, мясные и молочные продукты, а также цен в секторе общественного питания.





Из отчета ЦБ следует, что проинфляционное влияние на цены плодоовощной продукции оказали такие факторы, как рост затрат на выращивание и хранение, сокращение зимних запасов и экспорт. В первом квартале наиболее заметно ускорились темпы роста цен на помидоры, капусту, лук и морковь, тогда как цены на картофель и цитрусовые оставались относительно стабильными.

Удорожание мясопродуктов, молочной продукции и хлебопродуктов было обусловлено дальнейшей подстройкой внутреннего предложения к спросу. Вместе с тем, рост цен на мясные полуфабрикаты и молочную продукцию был обусловлен изменениями в налогообложении. При этом расширение внутреннего производства мяса птицы и яиц, особенно в домашних условиях, способствовало сдерживанию роста цен на данную продукцию.

Давление на повышение цен хлебопродуктов, мясной и молочной продукции оказывало увеличение затрат производителей, обусловленное ростом цен на энергоносители и удорожанием фуражного зерна, связанного с повышением мировых и внутренних цен на зерновую продукцию.

Среди других продовольственных товаров значительный рост цен отмечался на кондитерские товары, соки и общественное питание, что во многом обусловлено внедрением нового механизма НДС.

Непродовольственная инфляция

Повышение годовых темпов роста цен на непродовольственные товары в первом квартале было умеренным. Так, непродовольственная инфляция снизилась с 12,5% в декабре прошлого года до 10,4% в марте, благодаря сокращению вклада таких основных компонентов, как строительные материалы и одежда. Общее проинфляционное давление на непродовольственные товары формировалось на фоне налоговой реформы, повышения импортных пошлин и цен на энергоресурсы.





В годовом выражении увеличение цен в основных группах непродовольственных товаров было ниже, чем инфляция, а наиболее высокими темпами росли цены на печатные издания, средства связи, а также моющие и чистящие средства.

Цены на строительные материалы и топливо для автомобилей в течение квартала сохранялись на уровне декабря предыдущего года.

Вместе с тем, сохраняются риски повышения цен на строительные материалы в связи с традиционным расширением объёмов строительных работ во втором и третьем кварталах. В ЦБ считают, что увеличение объемов и диверсификация внутреннего производства стройматериалов, а также их беспрепятственный импорт могут сдерживать темпы роста цен на эту группу товаров.

Снижению непродовольственной инфляции также послужила стабилизация предложения на внутреннем рынке как со стороны отечественных производителей, так и импорта, а также улучшение условий конкуренции и умеренная волатильность курса национальной валюты.

В перспективе основными рисками роста цен на непродовольственные товары будет оставаться повышение цен на энергоресурсы. В первом квартале сдержанная динамика спроса и конкуренция за долю рынка не позволили производителям и торговым предприятиям быстро перенести эффект расширения базы НДС в цену. С учетом этих факторов в ближайшие месяцы также могут проявиться отложенные эффекты изменений налогообложения, в особенности в ценах товаров местного производства.

Инфляция в сфере услуг

Годовая инфляция в сфере услуг, снизившись в январе до 14,9%, в марте поднялась до 15,7%. В первом квартале значительно подорожали бытовые услуги, услуги связи, отдыха, спорта и образования.

Регулируемые цены на жилищно-коммунальные услуги остались без существенных изменений. При этом сохраняется влияние повышения тарифов коммунальных услуг в ноябре 2018 года на годовую инфляцию в сфере услуг.





Рыночные услуги (в частности, бытовые) постепенно индексируются, подстраиваясь под рост затрат на оплату труда, налоги и энергоресурсы.

В марте проявилось отложенное повышение стоимости обучения в высших учебных заведениях, связанное с увеличением размеров минимальной заработной платы с 1 ноября.

В рассматриваемом периоде также заметно подорожали услуги связи (абонентская плата за стационарный телефон), также услуги по отдыху и туризму, сообщил регулятор.