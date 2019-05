Компания Huawei совместно с Ташкентским университетом информационных технологий провела церемонию награждения участников ежегодного проекта Seeds for the Future, в рамках которого студенты Узбекистана направляются на стажировку в Китай. На протяжении пяти лет Huawei инициирует данный проект в Узбекистане, и каждый год студенты ТУИТ принимают участие в тренингах в штаб-квартире Huawei.

Совместно с ТУИТ Huawei определила 10 лучших студентов для проекта Seeds for the Future, которые пройдут стажировку в Китае с 31 мая по 15 июня 2019 года. В ходе стажировки студентам будут продемонстрированы инновационные технологии компании Huawei и проведены практические занятия по изучению сети 5G, решениям IoT, облачным технологиям, большим данным, и так далее.





«В этом году компания Huawei в Узбекистане запустила пятый юбилейный проект Seeds for the Future. За пять лет было отобрано 50 студентов для прохождения двухнедельного обучения в Китае, которое включает в себя теоретические и практические занятия. В Шэньчжэне участники программы этого года смогут изучить работу телекоммуникационных сетей и особенности таких технологий как 5G, искусственный интеллект, Big Data, интернет вещей, а также в Пекине со студентами будут проведены занятия по китайскому языку и культуре страны. По прошествии пяти лет мы можем сказать, что стажировка ребят не прошла даром. На сегодняшний день несколько участников программы успешно работают в компании Huawei, а группа студентов Seeds for the Future 2018 года недавно завершила прохождение преддипломной практики в нашей компании», — отметил Даврон Азизов, глава корпоративных коммуникаций Huawei в Узбекистане.





Seeds for the Future — глобальная образовательная программа, включающая 350 ведущих вузов планеты. Программа была основана в 2008 году, и за все время действия Seeds for the Future ее прошли более 40 тысяч человек из 125 стран и регионов мира, 4725 студентов были удостоены стажировки в Китае. ТУИТ является давним и надежным партнером Huawei в Узбекистане. Большинство инженеров и специалистов Huawei являются выпускниками данного университета. Вот уже несколько лет в целях поощрения компания поддерживает одаренных студентов и молодых ученых университета, а также оказывает спонсорскую поддержку университету.





«Во время своего недавнего визита в исследовательский центр компании Huawei президент Узбекистана подчеркнул необходимость в подготовке кадров и повышении квалификации специалистов в сфере ИКТ в сотрудничестве с компаний Huawei. На протяжении многих лет реализуется наше двустороннее сотрудничество, примерами которого являются открытая в ТУИТ академии HAINA, программа „1000 ИКТ талантов“ , а также Seeds for the Future. Мы надеемся на дальнейшее сотрудничество с международными компаниями, в том числе с Huawei, для повышения кадрового потенциала нашей страны в сфере ИКТ», — подчеркнул Тулкин Тешабаев, ректор ТУИТ.

С целью увеличения охвата будущих ИКТ- и ИТ-специалистов проектом Seeds for the Future в следующем году компания Huawei намерена запустить программу стажировки сразу в нескольких университетах.

