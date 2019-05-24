Каждый новый проект девелоперской компании Golden House совместно со стартом продаж сопровождается приятными бонусами на стадии застройки.

Но в этот раз Golden House впервые предлагает будущим жильцам максимальную выгоду в 30%. Большая скидка от застройщика предлагается в случае 100%-ной оплаты в течение 10 дней с момента брони.





Также имеются скидки при оформлении рассрочки сроком до пяти лет:

до 1 года — до одного года — без первоначального взноса, скидка 20% на общую стоимость;

до двух лет — первоначальный взнос 15%, скидка 15% на общую стоимость;

до трех лет — первоначальный взнос 20%, скидка 10% на общую стоимость;

до четырех лет — первоначальный взнос 25%, скидка 5% на общую стоимость;

до пяти лет — первоначальный взнос 30%, скидка не назначается.

Подробную информацию можно получить в офисе продаж.

Телефон офиса продаж: (+998) 78−150−11−11

Адрес: Мирзо-Улугбекский р-н, ул. Осие, 1

Ориентир: ЖК «Новомосковская»

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