Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер 27−29 мая посетит Узбекистан по приглашению президента Шавката Мирзиёева с официальным визитом, сообщила пресс-служба главы государства.

Президенты двух стран обсудят перспективы дальнейшего расширения двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической, инвестиционной, финансово-технической и культурно-гуманитарной сферах, а также взаимодействие в рамках формата Узбекистан — Европейский союз.

Запланирован также обмен мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки.

В рамках визита Франка-Вальтера Штайнмайера встретится с представителями ведущих компаний и банков Узбекистана и ФРГ, общественности, посетит ряд промышленных и других объектов.

Федеральный президент посетит Хорезмскую область, где встретится с профессорско-преподавательским составом и студентами Ургенчского государственного университета, а также ознакомится с историческими и архитектурными достопримечательностями Хивы.

Ожидается, что по итогам визита будут подписаны соглашения, направленные на дальнейшее углубление двусторонних отношений в сферах экономики, финансов, образования, здравоохранения и охраны окружающей среды.