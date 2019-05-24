В структуру хокимиятов областей и Ташкента вводится должность заместителя хокима — начальника управления инвестиций и внешней торговли, а в структуру хокимиятов районов и городов вводится должность заместителя хокима — начальника отдела инвестиций и внешней торговли. Об этом сообщил Telegram-канал Министерства юстиции со ссылкой на постановление президента от 23 мая.

Этим же документом упразднены должности заместителя хокима по вопросам инвестиций, инноваций, содействия приватизированным предприятиям, развития свободных экономических и малых промышленных зон и туризма.

Постановлением на Министерство инвестиций и внешней торговли возложены функции рабочего органа межведомственных комиссий по эффективному использованию неиспользуемых производственных объектов, а также разработке инвестиционных проектов («дорожных карт») по восстановлению производственной деятельности пустующих и незавершенных строительством объектов. Министерству выделено дополнительно 70 штатных единиц управленческого персонала.

Задачи по развитию малых промышленных зон в областях, районах и городах возлагаются на соответствующего первого заместителя хокима по вопросам экономики и предпринимательства.

Документом также создан Центр разработки инвестиционных проектов и определены его основные задачи и направления деятельности. Директор центра назначается правительством и по условиям материального обеспечения, социального и транспортного обслуживания приравнивается к заместителю министра.