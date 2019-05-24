Завершился судебный процесс по второму уголовному делу против Ахмада Турсунбаева, известного как «Ахмадбай». Итоговое заседание прошло 20 мая в в Ташкентском областном суде по уголовным делам, сообщил «Газете.uz» представитель пресс-службы Верховного суда Узбекистана Азиз Абидов.

Ахмад Турсунбаев признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьями 168 (мошенничество), 228 (изготовление, подделка документов, штампов, печатей, бланков, их сбыт или использование) и 243 (легализация доходов, полученных от преступной деятельности) Уголовного кодекса Узбекистана.

Он осужден к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. С учетом сложения наказания, назначенного приговором Ташкентского областного суда по уголовным делам в феврале 2018 года, Ахмаду Турсунбаеву определено наказание в виде 14 лет лишения свободы и штрафа в размере 400 МРЗП в сумме 52,1 млн сумов с лишением права занятия предпринимательской деятельностью сроком на 1 год.

Подсудимыми по делу проходили еще 15 человек, все они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных статьями 168 и 243; из них 13 также признаны виновными по статье 228.

Олмос Кучкаров, Изатилла Ибрагимов, Муроджон Турсунбаев приговорены к 12 годам лишения свободы, Ойбек Турсунбаев — к 9 годам, Азизжон Турдиев — к 8 годам, Шерзод Душанов — к 7,5 года, Лазиз Солиев, Хасан Шерназаров, Шакирбек Ирматов, Энвер Мамутов и Юнусали Джураев — к 7 годам, Нурутдин Дадаев — к 6,5 года, Ойбек Исоков (юрист предприятий Ахмада Турсунбаева Chinoz avto hamkor trans и Chinoz halol chorva, председатель Ассоциации инвалидов Узбекистана) — к 6 годам условно, Эргаш Тошматов и Наргиза Исламова — к 5,5 года условно.

Всего в деле Ахмада Турсунбаева 11925 потерпевших.